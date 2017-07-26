Вам будет интересно
Наши новости
Пензячка выиграла «золото» чемпионата Европы по спортивной ходьбе
Спортблок: плавание, регби
Пензячка в составе команды России вышла в финал Чемпионата мира
Фесикова: Возвращение в спорт после родов далось мне тяжело
Первые игры сезона пензенский «Зенит» начал с поражения
Пензенский «Дизель» выходит на лед
Пензячка установила седьмой мировой рекорд
Пензенские регбисты едут покорять Белгород
Спортблок: регби, водные виды спорта
Пензячка установила 6 мировых рекордов на Сурдлимпийских играх

Пензенская спортивная школа получила грант 500 тысяч рублей

26 июля в 16:42 282 просмотра

Пензенская спортивная школа по гимнастике имени Н. А. Лавровой стала победителем конкурса на получение грантов.

«ОСДЮСШОР по гимнастике им Н. А.Лавровой» получила грант в 500 тысяч рублей от благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России».

По условиям конкурса, полученные средства пойдут на покупку нового инвентаря, оборудования и на участие в спортивных мероприятиях.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области отмечает, что пензенская школа получает грант уже не в первый раз. Его максимальный размер был в 2014 году и составлял два с половиной миллиона рублей.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics