Пензенская спортивная школа получила грант 500 тысяч рублей

Пензенская спортивная школа по гимнастике имени Н. А. Лавровой стала победителем конкурса на получение грантов.

«ОСДЮСШОР по гимнастике им Н. А.Лавровой» получила грант в 500 тысяч рублей от благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России».

По условиям конкурса, полученные средства пойдут на покупку нового инвентаря, оборудования и на участие в спортивных мероприятиях.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области отмечает, что пензенская школа получает грант уже не в первый раз. Его максимальный размер был в 2014 году и составлял два с половиной миллиона рублей.