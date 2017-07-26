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В Пензенской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 84%

26 июля в 17:02 246 просмотров

Начальник УЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин принял участие во всероссийском селекторном совещании по вопросам расселения аварийного жилья.

Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Семенов, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин, представители администраций городов Каменки, Кузнецка, р. п. Мокшан, Каменского, Кузнецкого, Пачелмского районов и другие.

Полностью выполнили плановые показатели уже 14 регионов, а еще 39 регионов завершают расселение, сообщает пресс-служба регионального УЖКХ и ГЗН.

На сегодняшний день в Пензенской области расселили 7532 жителя из 3099 жилых помещений общей площадью 114 тысяч квадратных метров, что составляет 84,09%.


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