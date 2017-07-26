Вам будет интересно
Наши новости
Пензячки вернулись с молодежного форума «Таврида»
В Иссе прошел творческий вечер Валентины Качуриной
В Пензе обсудили подготовку к отопительному сезону
В Пензе пресекли незаконную продажу одежды
Савин с рабочим визитом посетил Никольский район
В Пензенской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 84%
Левин обсудил со Стрючковым проблемы маршрутизации медтранспорта
В Пензу на «Марсово поле» приедет профессор Сорбонны
Как изменится центр Пензы через 5 лет
Генсовет подвел итоги работы партийных проектов

«Пенза-Пресс» наградило победителей фотоконкурса «Выходные с детьми»

26 июля в 17:08 346 просмотров
«Выходные с детьми» (0+), приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности.

" data-title="«Пенза-Пресс» наградило победителей фотоконкурса «Выходные с детьми» — Пенза-пресс, рунет за день">

26 июля ИА «Пенза-Пресс» наградило победителей семейного фотоконкурса «Выходные с детьми» (0+), приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности.

В конкурсе принимали участие молодые пензенские семьи. Участников разделили на две возрастные группы — с детьми до трех лет и от трех до пяти. Для участия в конкурсе необходимо было выбрать одну фотографию, на которой запечатлены кадры совместного времяпрепровождения малышей с родителями.

Конкурс проводился с 29 июня до 20 июля в несколько этапов: в первом туре было отобрано по 10 финалистов в каждой возрастной группе, набравших наибольшее число голосов по результатам интернет-голосования на сайте ИА «Пенза-Пресс»; во втором туре победителей из числа финалистов каждой группы отбирало жюри.

В возрастной группе до трех лет третье место заняла семья Буйдиных (фото № 15), второе — семья Кугушевых (№ 8), победителем стала семья Зайцевых (№ 29). Им торжественно вручили каталки «Дракон» и «Лошадка», а также самокат трехколесный Disney, соответственно.

В возрастной группе от трех до пяти лет третье место заняли Николашины, они выиграли куклу. Комплект стол+стул за второе место вручили семье Советовых, а главный приз — трехколесный велосипед — достался семье Пивкиных.

Эмоциями от победы в конкурсе поделилась мама Арины Зайцевой.

«Впервые в жизни мы вообще приняли участие в конкурсе, первый раз нам повезло! Фотография, которую мы отправили, — наша любимая, с фотосессии, она у нас дома висит в рамочке. Даже не пришлось думать над выбором фотографии. Обязательно будем принимать участие в будущих конкурсах «Пенза-Пресс», — рассказала она.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics