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Левин обсудил со Стрючковым проблемы маршрутизации медтранспорта

26 июля в 16:46 254 просмотра
, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел рабочую встречу с министром здравоохранения региона Владимиром Стрючковым.

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В рамках работы на региональной неделе Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел рабочую встречу с министром здравоохранения региона Владимиром Стрючковым.

В ходе встречи обсуждались вопросы маршрутизации медицинского транспорта. Существует проблема, когда скорая помощь в районах либо не может найти адрес больного, либо из-за повторяющихся названий может уехать в другое поселение.

Депутат предложил для решения проблемы воспользоваться услугами Пензенских программистов и разработчиков. «Нашим Пензенским ребятам не составит большого труда разработать и подготовить программу, которая усовершенствует действующую информационную систему и поможет избежать такого сбоя, как человеческий фактор», — заметил Леонид Левин. «Также это загруженность заказом местных специалистов», — добавил политик.

По словам главы Минздрава региона — парк автотранспорта скорой медицинской помощи в регионе составляет 129 единиц техники, и разработка такой программы положительно скажется на работе медицинского транспорта в районах Пензенской области.

Фотография: фото предоставлено Общественной приемной Л.Левина

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