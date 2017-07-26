Савин с рабочим визитом посетил Никольский район

«В первую очередь Валерий Савин посетил никольскую районную больницу. Начав с регистратуры, он обошел поликлинику, а затем — стационарные отделения. Вице-мэр узнал, как работает электронная регистратура и запись на прием по телефонам», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Нареканий на работу врачей у местных жителей не возникло, напротив — многие благодарили докторов за хорошее обращение и лечение. В терапевтическом отделении главный врач больницы похвалился палатами, отремонтированными благодаря помощи никольских бизнесменов.

«В наше время просто необходимо поддерживать хорошие отношения с бизнесом. Эта категория — важный вид поддержки любых сфер жизни, будь то здравоохранение, образование или культура», — ответил вице-губернатор.

Еще один объект, который посетил вице-губернатор — Никольский завод светотехнического стекла. Валерий Савин осмотрел рабочие цеха и ознакомился с процессом изготовления изделий из стекла, пообщался с рабочими на темы условий труда, заработной платы, повышения квалификации, а также обсудил с генеральным директором завода перспективы развития предприятия и возможности увеличения ассортимента выпускаемой продукции.

В завершении визита вице-губернатор Пензенской области проверил ход выполнения ремонтных работ в никольской средней школе № 3, который проводится в рамках реализации государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной, инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014−2020 годы». Валерий Савин обратил внимание представителей подрядной организации на необходимость качественного выполнения запланированных работ по капремонту образовательного учреждения в установленные сроки.