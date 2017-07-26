В Пензе пресекли незаконную продажу одежды

В Октябрьском районе города Пензы пресекли торговлю в незаконных местах.

Сотрудники полиции совместно со специалистами администрации Октябрьского района провели рейд. В результате проверки обнаружили несколько точек незаконной торговли: проспект Строителей, 3а, 40, а также проспект Победы, 77−79, 126.

«Составлены протоколы об административных правонарушениях. С гражданами, осуществляющими торговлю в неустановленных местах, проведена разъяснительная беседа», — сообщает пресс-служба мэрии города.

Нарушителей попросили переместить несанкционированные торговые точки на организованные площадки, сезонные ярмарки, рынки города Пензы.