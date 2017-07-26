Вам будет интересно
Наши новости
Пензячки вернулись с молодежного форума «Таврида»
В Иссе прошел творческий вечер Валентины Качуриной
В Пензе обсудили подготовку к отопительному сезону
«Пенза-Пресс» наградило победителей фотоконкурса «Выходные с детьми»
Савин с рабочим визитом посетил Никольский район
В Пензенской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 84%
Левин обсудил со Стрючковым проблемы маршрутизации медтранспорта
В Пензу на «Марсово поле» приедет профессор Сорбонны
Как изменится центр Пензы через 5 лет
Генсовет подвел итоги работы партийных проектов

В Пензе пресекли незаконную продажу одежды

26 июля в 17:22 280 просмотров

В Октябрьском районе города Пензы пресекли торговлю в незаконных местах.

Сотрудники полиции совместно со специалистами администрации Октябрьского района провели рейд. В результате проверки обнаружили несколько точек незаконной торговли: проспект Строителей, , 40, а также проспект Победы, 77−79, 126.

«Составлены протоколы об административных правонарушениях. С гражданами, осуществляющими торговлю в неустановленных местах, проведена разъяснительная беседа», — сообщает пресс-служба мэрии города.

Нарушителей попросили переместить несанкционированные торговые точки на организованные площадки, сезонные ярмарки, рынки города Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/torguyushchikh_predupredili/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics