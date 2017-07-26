Пензячки вернулись с молодежного форума «Таврида» (видео)

В Крыму завершилась очередная смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». С 19 по 25 июля знакомились, общались, делились опытом и учились новому молодые писатели, поэты, критики и библиотекари. Своими впечатлениями от форума поделились и пензенцы.

Творческие мастерские — для сотен молодых дарований со всей страны. Создать собственный библиотечный проект или литературное произведение, попробовать себя в различных видах и жанрах искусства смогли участники третьей смены всероссийского форума «Таврида».

В течение шести дней начинающие писатели, поэты, критики и библиотекари заводили знакомства, демонстрировали свое творчество и получали советы от профессионалов.

Представительницы Пензенской области Мария Маркина и Мария Ахметова участвовали в форуме впервые. Признаются, что за время смены получили незабываемые впечатления.

«Люди находят вдохновение, пишут стихи, общаются — это так здорово. Внеучебная программа очень сильная, не было ни секунды, чтобы заскучать», — сказала участница Всероссийского образовательного форума «Таврида — 2017» Мария Маркина.

«Мы здесь творим, отдыхаем, вдохновляемся невероятными людьми, которые нас окружают, такая атмосфера заряжает и дает силы для реализации собственных проектов», — добавила участница Всероссийского образовательного форума «Таврида — 2017» Мария Ахметова.

Ежедневно молодые таланты общались с экспертами — известными писателями, поэтами и журналистами. Для участников проводили различные семинары и мастер-классы. Кроме того, в 2017 году впервые в рамках «Тавриды» открылись тематические школы по профильным направлениям.

«У нас на каждой смене работают несколько школ, ворк-шопов со своими хедлайнерами, экспертами, контентной программой. За каждой школой стоит сильный, качественный партнер, который формирует смыслы в определенной индустрии — культура, искусство», — сообщил директор всероссийского образовательного форума «Таврида — 2017» Сергей Першин.

В 2017 году главный творческий форум страны разделен на восемь тематических смен. Всего в нем будут участвовать более 3000 молодых людей из всех регионов страны.

Следующая смена «Тавриды» начнется 27 июля. Она объединит молодых композиторов, музыкантов и хореографов, сообщает телеканал «Экспресс».