Пензячка выиграла «золото» чемпионата Европы по спортивной ходьбе (видео)

Пензячка — одна из немногих россиян, допущенных на соревнования. Борьба оказалась непростой, на седьмом километре девушка начала отставать от немецкой спортсменки. Победу удалось вырвать на последних кругах дистанцим.
«Своих соперников я знала, потому что участвовала на кубке Европы, знала, с кем пойдет основная борьба. Это представительницы Турции и Германии. Было тяжело, потому что было очень жарко +30 градусов. И не в таких условиях проходила подготовка, но, я думаю, все получилось», — поделилась чемпионка Европы по спортивной ходьбе среди юниоров Яна Смердова.
Эти соревнования — ступень к Олимпиаде. Пензячка надеется выступить на Олимпийских играх 2020 года. В ближайшее время воспитанница Алексея и Юлии Воеводиных будет набираться сил, а затем начнет подготовку к новому соревновательному сезону. Осенью она начнет осваивать новую 20-километровую дистанцию, сообщает телеканал «Экспресс».