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На пензенскую дорогу положат самый прочный асфальт (видео)

26 июля в 20:04 282 просмотра
, Сердобской и Тухачевского.

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В Пензе рабочие приступили к ремонту дороги на улицах Злобина, Сердобской и Тухачевского.

На участке от Свердловского до Бакунинского моста рабочие срезают верхний слой асфальта. Ремонт ведут за счет средств программы «Безопасные и качественные дороги». Из федерального бюджета на укладку покрытия и замену элементов дорожной инфраструктуры выделено 36 миллионов рублей. Все работы на участке автомагистрали планируют завершить до конца лета.

«Конец работ назначен ориентировочно на 25 августа 2017 года. Все идет согласно плану, погода позволяет. Дождей в августе не ожидается, на этой неделе планируем завершить фрезерование», — сказал инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ г. Пензы Павел Разумов.

Дорога имеет вторую категорию загруженности. В сутки по ней проезжают около 2000 машин, поэтому ремонт полотна выполнят самым прочным щебеночно-мастичным асфальтом, сообщает телеканал «Экспресс».


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