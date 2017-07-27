В Пензе на реализацию детского технопарка выделили более 80 млн руб (видео)

В Пензе откроется первый детский технопарк. На реализацию инновационного проекта выделено более 80 миллионов рублей, больше половины — из федерального бюджета. «Кванториум НЭЛ» будет работать на базе технопарка высоких технологий «Рамеев». Планируется, что обучение в нем пройдут как минимум 800 юных жителей Пензенской области.

Сконструировать робота, написать программный код, заставить что угодно работать. Пензенские школьники могут и не такое. В Пензе открывается первый детский технопарк «Кванториум НЭЛ». Здесь талантливые школьники будут решать задачи от крупных коммерческих предприятий и работать над своими проектами. Семиклассник Егор, а в будущем — инженер, уже подал заявку.

«Я люблю собирать конструкторы, поэтому подумал и решил обучиться робототехнике. Ну потом я освоил 3d-моделирование и создал модель летательного аппарата», — рассказал резидент технопарка «Кванториум НЭЛ» Егор Стариков.

От идеи до макета прошел год. Юноша признается, что самым сложным оказался этап моделирования. Со временем он рассчитывает сделать на основе макета дрон, который сможет поднимать большой вес в воздух и будет помогать сотрудникам МЧС. Кроме того, конструкция может послужить основой для летающего автомобиля.

У Оксаны Байдадаевой идея менее масштабная, но не менее полезная — автоматическая кормушка.

«У меня дома было очень много кошек и, чтобы их всех прокормить, надо было очень много еды и времени. Родители иногда не успевали это делать, и поэтому, чтобы они не переживали, и кошки не были голодными, я придумала этот проект», — сказала она.

В основе кормушки — технологии из открытых источников, однако труда в проект было вложено не мало. Рабочий прототип создавался около полутора лет.

Признается, что было очень волнительно выставлять его на суд жюри. Зато, рассказывает, что набралась вдохновения и придумала, как сделать свое изобретение лучше.

«Я хотела совершенствовать свою кормушку, чтобы, когда корм к концу, насыпалось еще», — резидент технопарка «Кванториум НЭЛ» Оксана Байдадаева.

Новый технопарк рассчитан на 800 детей от 7 до 18 лет. Ребята смогут выбрать любое из шести направлений: робототехнику, нанотехнологии, программирование и VR, бионику, дизайн или изобретательство. Дети бесплатно получат доступ к современной технике и программному обеспечению. Но сначала пройдут базовый курс, где всем этим научат пользоваться.

«У нас задача — выявить индивидуальные способности детей и развивать их, чтобы они были полезны стране и, в первую очередь, себе. Средний курс рассчитан на 72 часа, он составляет три месяца. Два посещения по 2,5−3 часа в неделю», — пояснил директор детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев.

«Кванториум НЭЛ» откроется осенью, сейчас идет прием заявок. Анкету можно заполнить в технопарке в Пензе на улице Центральная, 1в или через интернет. Подробная информация есть на сайте министерства образования Пензенской области. Заявку может подать любой житель региона, сообщает телеканал «Экспресс».