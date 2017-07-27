Кувайцев сделал замечание подрядчикам за навалы земли рядом с бордюром

Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как выполняются работы по благоустройству городских территорий в Октябрьском районе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе объезда территории районе Виктор Кувайцев отметил, что зачастую подрядные организации, устанавливающие бордюрный камень, рядом с ним оставляют навалы земли.

«Это сразу бросается в глаза, портит облик города», — сказал он.

Мэр поручил директору городского департамента ЖКХ Андрею Скрипкину побудить подрядчиков привести территории в порядок.

Также он посетил несколько дворов, в частности, на проспекте Строителей, 11. Виктор Кувайцев дал главе районной администрации Евгению Гусейнову поручение обратить внимание на его состояние, указав на необходимость своевременного покоса травы не только на красных линиях, но и во дворах.

«Реализуя важный проект «Формирование современной городской среды», мы стараемся сделать дворовые территории в Пензе ухоженными, приятными для горожан. Несмотря на то, что в этом году проекте участвуют 35 дворов, остальные тоже должны выглядеть благоустроенно», — отметил глава администрации.