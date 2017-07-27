Доверие россиян к кредитам и банкам выросло

Доверие россиян к банкам и кредитам в июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно выросло.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на исследование ВЦИОМ, сейчас 54% опрошенных готовы хранить накопления в банках, в то время как в июне 2016 года так считали лишь 33% респондентов.

Индекс потребительского доверия вырос до годового максимума, что свидетельствует о том, что жители России стали позитивнее оценивать свои потребительские возможности. 29% опрошенных считают, что сейчас — благоприятное время для совершения крупных покупок.

«Это означает, что, несмотря на усталость от кризиса, люди видят позитивные изменения. Наблюдаемый в последнее время рост розничного товарооборота носит не конъюнктурный, а системный характер», — сказал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.