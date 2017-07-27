В Нижнем Ломове «шестерка» сбила велосипедиста

В Нижнеломовском районе Пензенской области в аварии пострадал велосипедист.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на перекрестке улиц Октябрьская и Свердлова автомобиль «ВАЗ-2106» совершил наезд на велосипедиста.

О состоянии пострадавшего информации нет.

По данному факту ведется проверка.