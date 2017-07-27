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В Нижнем Ломове «шестерка» сбила велосипедиста

27 июля в 09:02 138 просмотров

В Нижнеломовском районе Пензенской области в аварии пострадал велосипедист.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на перекрестке улиц Октябрьская и Свердлова автомобиль «ВАЗ-2106» совершил наезд на велосипедиста.

О состоянии пострадавшего информации нет.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5619907/

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