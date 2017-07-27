На ремонт пензенских улиц вышли 37 бригад

В Пензе ремонт улично-дорожной сети ведется на 17 объектах.

Ремонтные работы проводят в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Так, на улицах Ударной, Свердлова, Германа Титова, Лозицкой, Красной, Калинина и на проспекте Победы укладывают новые бордюры.

Подготовка к ремонту идет на улицах Заводской, Кирпичной и Ростовской, на улице Коммунистической асфальтируют дорогу, техническую полосу устраивают на улицах Пушанина и Краснова.

«На улицах Богданова, Злобина и Литвинова демонтируют старые бордюры. На улице Пушкина обустраивают заездные карманы и остановки», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.