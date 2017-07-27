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Пензенец нашел труп на дне Волги

27 июля в 09:34 4 просмотра
, отдыхавший в Саратовской области на Волге, нашел на дне реки труп.

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Пензенец, отдыхавший в Саратовской области на Волге, нашел на дне реки труп.

45-летний пензенец занимается глубоководным погружением, с семьей часто ездит на Волгу. В одну из поездок на турбазу под городом Марксом мужчина при погружении обнаружил страшную находку.

На глубине около четырех метров на дне реки лежал автомобиль, а в нем — труп человека. Ныряльщик незамедлительно обратился в полицию.

«Личность утопленника была установлена. Выяснилось, что это находящийся в розыске как пропавший без вести местный житель. Теперь, когда тело обнаружено, следователи смогут детально разобраться в обстоятельствах его гибели», — сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратовской области.

Пензенцу за оказанную помощь и гражданский поступок вручил благодарность начальник ОМВД России по Марксовскому району Саратовской области Михаил Муляр.


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