Пензенец нашел труп на дне Волги

45-летний пензенец занимается глубоководным погружением, с семьей часто ездит на Волгу. В одну из поездок на турбазу под городом Марксом мужчина при погружении обнаружил страшную находку.
На глубине около четырех метров на дне реки лежал автомобиль, а в нем — труп человека. Ныряльщик незамедлительно обратился в полицию.
«Личность утопленника была установлена. Выяснилось, что это находящийся в розыске как пропавший без вести местный житель. Теперь, когда тело обнаружено, следователи смогут детально разобраться в обстоятельствах его гибели», — сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратовской области.
Пензенцу за оказанную помощь и гражданский поступок вручил благодарность начальник ОМВД России по Марксовскому району Саратовской области Михаил Муляр.