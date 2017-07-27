В России планируют создать сеть электрозаправок

Группа «Российские сети» собирается построить в России первую федеральную сеть электрозаправок для электромобилей, сообщают « Известия ».

Планируется, что такие заправки появятся не только в российских городах, но и на федеральных трассах.

Группа «Россети» стремится стать первым в РФ оператором электрозаправочных станций федерального масштаба. Компания намерена устанавливать электрозаправки на федеральных трассах, чтобы можно было проехать на электромобиле от Калининграда до Владивостока.

Сейчас размещено уже более 130 заправочных станций для электромобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге и на острове Валаам.

В конце 2017 года число новых заправок планируется увеличить до 190.