Кувайцев: Тротуар на улице Кирова нужно отремонтировать быстро

Ранее на одном из совещаний губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на неприглядное состояние тротуара по четной стороне улицы Кирова до улицы Бакунина. Этот участок вошел в проект «Безопасные и качественные дороги».

«Управление градостроительства и архитектуры Пензы подготовило эскизный проект благоустройства тротуара, который включает в себя мощение плиткой пешеходной зоны и газон по всей длине участка, который в настоящее время есть не везде», — сообщает пресс-служба администрации города Пензы.

Виктор Кувайцев осмотрел участок тротуара, который предстоит отремонтировать, уточнил детали и время производства работ.

«Сроки, в которые необходимо провести благоустройство, — очень сжатые. У вас есть 10−12 дней», — сказал градоначальник.

Руководитель ООО «Камелот» заверил, что закончат работы в установленные сроки.

«Нужно обязательно привести в порядок и ступеньки, которые есть на этом участке тротуара», — отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города поручил начальнику департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину держать на особом контроле работы на данном участке.