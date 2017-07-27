МКП «Теплоснабжение Пензы» обязали сделать перерасчет платы за горячую воду

Как сообщает пресс-служба управления, предприятие нарушило установленный порядок ценообразования при расчете платы за горячее водоснабжение. В частности, МКП «Теплоснабжение г. Пензы» при расчетах с исполнителями коммунальных услуг за декабрь 2015 года и январь 2016 года определяло плату за поставленный ресурс, горячую воду, без учета установленного управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды.

«Применение МКП в расчетах за горячую воду объема тепловой энергии, затраченной на подогрев воды исходя из показаний приборов учета, не соответствовало требованиям действующего законодательства и повлекло увеличение платы для ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний», — пояснили в пресс-службе.

Для прекращения ущемления интересов потребителей УФАС выдало предписание об использовании в расчетах по двухкомпонентному тарифу на горячую воду норматива расхода тепловой энергии на подогрев. Также ведомство обязало предприятие произвести перерасчет платы за горячую воду, предъявленной заявителям по делу.