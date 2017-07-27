Юлия Пахалина рассказала, какой увидела Пензу во время приезда из США

15 лет назад известная российская прыгунья в воду Юлия Пахалина уехала из Пензы в США, вышла замуж за индуса Мухаммеда и приняла ислам, но продолжила выигрывать медали для России. Сейчас она воспитывает дочь Суфию (семь лет) и сына Мохсина (два года). Иногда Юля прилетает с детьми к отцу в Пензу. Беседовал со спортсменкой Алексей Авдохин — корреспондент Sports.ru .

Сейчас Юлия Пахалина живет в Хьюстоне. Три года назад она получила американское гражданство. После того, как закончила прыгать, работала тренером в американском университете, но работу пришлось оставить, потому что родился сын.

«Сейчас все время уходит на детей, семью, дом. Прыжки в воду смотрю только по телевизору, а для себя занимаюсь фитнесом», — поделилась Юля.

Переезд в другую страну дался прыгунье тяжело. Ей поступило предложение от тренера в американском университете приехать на полную стипендию.

«Выгодный вариант — обучение, питание, проживание оплачивал университет. Была возможность получить образование за границей, выучить язык. К тому же в Хьюстоне уже жила Вера Ильина, с которой мы только что выиграли Олимпиаду в Сиднее и собирались продолжать тренировки. Без нее я бы, конечно, не поехала», — вспоминает спортсменка.

Первый год в США стал для пензячки очень тяжелым, хотелось домой, отмечает она.

«Боялась, вдруг меня не поймут, начнут смеяться над моим английским. Думала, что не буду успевать в университете, и меня выгонят за неуспеваемость. Могла готовиться ночью к экзамену, а наутро — тренировка, качество прыжков сразу снизилось. На первый план вышел университет, учеба», — рассказала спортсменка.

Несмотря на юный возраст, младший сын Юли начинает говорить по-русски, а дочка уже хорошо разговаривает. Девочка родилась и выросла в Америке, ходит на гимнастику.

«По сравнению с русскими детьми она очень мягкая, стеснительная — когда приезжаем в Россию, она их не понимает. Слишком бойких даже побаивается — воспитание нашей индийской бабушки. Но ей очень нравится русская культура, она всем интересуется. А сын пока еще не понимает ничего, но мне кажется, он более русский — даже по конституции, чертам лица»,

Приезжая в Пензу, Юля замечает, что люди не изменились: по-прежнему, много озлобленных лиц.

«В Пензе не замечаю улучшений. Понастроили этих высоток в нашей маленькой Пензе. В Хьюстоне многоэтажками застроен только центр, в них никто не живет, все стараются иметь свой дом, землю, чтобы дети выходили, играли. А Пенза — это же не Москва, не мегаполис, здесь всегда были маленькие аккуратные дома. Нигде нет стоянок, парковок. Постоянные ремонты дорог — меня это вообще убивает. Сколько можно их ремонтировать? И все время — днем, в рабочее время.

Люди тоже не меняются. Много озлобленных лиц до сих пор. Я думала, люди в России начнут перестраиваться, станут оптимистичнее. Может быть еще не прошло поколение, которое чем-то озлоблено. Возможно, молодежь растет другой, но я с ними мало общаюсь», — отметила Юля.

Прыгунья с восторгом рассказывает о родине своего мужа — Индии. Больше всего ее поразила разница в кастах — рядом с богатыми людьми в хибарах живут бедняки, у которых нет ни света, ни газа — только керосинки. В городах постоянно сигналят, гудят, по дорогам ходят коровы и создают пробки, но никто не имеет права их тронуть — священные животные.

Говоря о спортивной карьере, Юлия вспоминает, что так и не завоевала личное «золото».

«Это останется на всю жизнь, наверное. Я даже все соревнования смотрела, думая, как мне надо было прыгать. Решила личные старты больше не смотреть, потому что потом месяц не могу отойти. Психологически все время прокручиваю, как сама прыгаю», — говорит она.

Пензячка собиралась вернуться к Олимпиаде в Лондоне, но она не смогла найти человека, с которым бы могла оставить дочь, чтобы нормально тренироваться.

«Я могла бы, конечно, бросить мужа и поехать тренироваться в Россию, но для меня семья главнее. Муж, кстати, всегда хотел, чтобы я взяла американское гражданство и прыгала за них. Он вообще меня поддерживал, хотел, чтобы я вернулась в спорт. Сейчас иногда жалею, что не получилось», — поделилась спортсменка.

Больше десяти лет назад, еще до замужества, Юля захотела принять ислам. А после знакомства с мужем увидела, как живет его семья, и решила, что хочет жить так же.

На вопрос, по чему она скучает в России, Юля ответила, что не хватает улиц, на которых она играла, природы, русской еды, бани, леса, ягод и зимы.

«Если бы не маленький сын, то с дочерью зимой приезжала бы чаще. Еще нестриженных газонов — только в США понимаешь, как их не хватает», — рассказала прыгунья.

Через четыре года, когда подрастет младший сын, Юлия планирует начать тренировать.

«Прыжки — моя жизнь, это все для меня», — сказала спортсменка.

Пахалина Юлия Владиимировна родилась 12 сентября 1977 года в Пензе. Российская прыгунья в воду является Олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы.

В 1994 году окончила Пензенскую среднюю школу № 28. Тогда же ей присвоили звание мастера спорта международного класса. Юлия окончила факультет физической культуры Пензенского государственного педагогического университета имени Белинского. Тренировал спортсменку ее отец — заслуженный тренер России Владимир Пахалин.

В 1993 году в Лондоне она стала чемпионкой мира в прыжках с метрового и серебряным призером с трехметрового трамплина. В 1992 Юлия завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы среди девушек, а в 1995 году — среди взрослых. В 1995, 1996 и 1997 годах, она была обладательницей Кубка Европы. В 1998 — победила на Играх доброй воли в США. В 1998 году после выступления на Чемпионате мира ей присвоили звание заслуженного мастера спорта РФ.

Также Юлия выиграла золотую медаль на Чемпионате мира в прыжках с трехметрового трамплина и синхронных прыжках в 1998 году в Австралии. Через два года там же, в Австралии, Юлия выиграла Кубок мира, а затем — стала чемпионкой XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее. В 2004 году на XXVIII летних Олимпийских играх в Афинах Юлия Пахалина завоевала серебряную и бронзовую медали, а спустя четыре года в Пекине сделала серебряный дубль.