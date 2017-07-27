В Пензе осудили виновника смертельного ДТП с пятью машинами

В Пензе вынесли окончательный приговор виновнику аварии с пятью машинами на трассе.

На трассе М-5 по направлению в Пензу водитель «КамАЗа» не справился с управлением и врезался в микроавтобус и две машины, одна из которых столкнулась с полуприцепом грузовика DAF.

В результате аварии водитель автомобиля Hyundai, житель Пензенской области 1965 года рождения, скончался на месте.

Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Спасского районного суда и признал водителя «КамАЗа» виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Обвиняемый добровольно в качестве компенсации морального вреда передал семье пострадавшего 170 тысяч рублей.

В результате суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Приговор вступил в законную силу.