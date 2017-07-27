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В Пензе в трех микрорайонах на 2 дня отключат газ

27 июля в 12:39 678 просмотров

В Пензе в трех микрорайонах будет отключено газоснабжение 9 и 10 августа.

Пресс-служба администрации Пензы сообщает информацию управления ГОЧС города о том, что с 9 августа 8.00 до 10 августа 17.00 будет отключено газоснабжение в микрорайонах № 6, № 7, № 8 Арбеково. Отключение связано с проведением ремонтных работ ОАО «Метан».

Будет прекращено газоснабжение по адресам:

Многоквартирные жилые дома:
ул. Ладожская 149, 151:

Частные жилые дома:

ул. Побочинская: 1, , 16, , I г, 1п, 2, , 3, 4, 4а. 5, , 7, 8, , 10, 10а, 11. 12. 13, 14, 15. 15а, 17, 18;

1-й проезд Сперанского: 1, 2. 3, 5, 6, 7. К), ] 1, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 24, 25. 26, 28. 24. 30, 31;

2-й проезд Сперанского: 1, 3. 5. 7. 6. 8, 9, 10. 13. 15, 16, 18. 19. 20, 21. 22, 25;

3-й проезд Сперанского: 1. 2, 3, 4. 5. 9, 11. 13, 15, 16, 18;

ул. Сперанского: 8,10.12.13,14.15,17.19,21.23,25.30;

ул. Арбековское лесничество, 1.

Юридические лица: уд Ладожская, 162; пр-т Строителей, 166а; ул. Ладожская, 122а; ул. Побочинская, 1а; ул. Генерала Глазунова, 8; пр-т Строителей, 48; пр-т Строителей, 49а; пр-т Строителей, 152.


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