В Пензенской области врачи осматривали детей-сирот с нарушениями

«В ходе проверки были выявлены массовые нарушения закона», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, в районных больницах не составляли календарные планы диспансеризации, дети не проходили осмотры и исследования, в ряде районов не было получено согласие законных представителей на медицинское вмешательство.

Также в ходе диспансеризации осмотр проводил врач-психиатр, не прошедший обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей психических расстройств и расстройств у детей.

Кроме того, нарушена реализация контрольных полномочий за деятельностью медицинских учреждений области при проведении диспансеризации детей-сирот.

Для устранения нарушений прокуроры районного звена внесли представления главврачам больниц. Ход устранения нарушений находится под контролем прокуратуры области.