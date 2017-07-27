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В Пензенской области врачи осматривали детей-сирот с нарушениями

27 июля в 13:05 222 просмотра

В Пензенской области сотрудники прокуратуры провели проверку диспансеризации сирот.

«В ходе проверки были выявлены массовые нарушения закона», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, в районных больницах не составляли календарные планы диспансеризации, дети не проходили осмотры и исследования, в ряде районов не было получено согласие законных представителей на медицинское вмешательство.

Также в ходе диспансеризации осмотр проводил врач-психиатр, не прошедший обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей психических расстройств и расстройств у детей.

Кроме того, нарушена реализация контрольных полномочий за деятельностью медицинских учреждений области при проведении диспансеризации детей-сирот.

Для устранения нарушений прокуроры районного звена внесли представления главврачам больниц. Ход устранения нарушений находится под контролем прокуратуры области.


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