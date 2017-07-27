Пензенцам показали современную спасательную технику

В Пензе в одной из пожарно-спасательных частей провели выставку современной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны.

Сотрудники части рассказали посетителям о новых высокоэффективных средствах проведения аварийно-спасательных работ.

Так, присутствующие смогли увидеть как работает тепловизор, который обнаруживает пострадавших людей под завалами зданий, пожарно-технический и спасательный инструмент, оборудование по ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.

«Также было продемонстрировано снаряжение и оборудование службы радиационной и химической защиты», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ходе экскурсии пожарные рассказали о пожарной и спасательной технике, в том числе — и новых, поступивших на вооружение, двух снегоходах и двух снегоболотоходах.