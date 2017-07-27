Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе на «Зените» установили видеокамеры и шлагбаум
Симонов: Проблему с мусором на Сурском водохранилище решать надо комплексно
Ильин резко выразился по поводу приватизации МКП «Теплоснабжение» компанией «Т Пюс»
В Пензе изменится схема движения троллейбуса № 7
В августе возобновят авиарейсы из Пензы в Казань, Н. Новгород и Ижевск
В Пензенской области за один день ПДД нарушили 2733 раза
В Пензе прокуратура требует убрать свалки на Сурском водохранилище
В Пензе обсудили эскизы пешеходного прохода на Белинского, 8
Белозерцев поручил ввести в севооборот 50 тыс. гектаров земли
В Пензе проверили лесопарковые зоны

Пензенцам показали современную спасательную технику

27 июля в 14:05 226 просмотров
, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны.

" data-title="Пензенцам показали современную спасательную технику — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе в одной из пожарно-спасательных частей провели выставку современной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны.

Сотрудники части рассказали посетителям о новых высокоэффективных средствах проведения аварийно-спасательных работ.

Так, присутствующие смогли увидеть как работает тепловизор, который обнаруживает пострадавших людей под завалами зданий, пожарно-технический и спасательный инструмент, оборудование по ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.

«Также было продемонстрировано снаряжение и оборудование службы радиационной и химической защиты», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ходе экскурсии пожарные рассказали о пожарной и спасательной технике, в том числе — и новых, поступивших на вооружение, двух снегоходах и двух снегоболотоходах.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5619169/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics