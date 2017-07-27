Двум жителям Пензенской области грозит до десяти лет за флягу и чугунные горшки

Молодые люди пришли в гости к 58-летнему знакомому, где выпивали с хозяином дома. После того, как он уснул, мужчины избили его, привязали скотчем к креслу и вставили в рот кляп. Дверь они заперли изнутри.

В доме жители Никольска нашли только продукты питания. Из сарая они забрали алюминиевую посуду, флягу и чугунные горшки. Все эти вещи они сложили во дворе, рассчитывая перевезти похищенное имущество на велосипеде, который нашли там же.

В этот момент к потерпевшему пришел знакомый. Услышав дверной звонок, подозреваемые сбежали через окно. Хозяин дома сумел избавиться от кляпа и стал звать на помощь. Так как входная дверь была заперта, знакомый влез в окно. Потерпевший не смог объяснить полицейским, кто на него напал. Он рассказал, что помнит лишь застолье, которое происходило в его доме.

«Сотрудники полиции обнаружили отпечатки пальцев, благодаря которым установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Никольского района в возрасте 25 и 28 лет, неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности. Первый вышел на свободу в декабре 2016 года, а второй — за полтора месяца до совершения преступления», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейские задержали подозреваемых в лесу на окраине районного центра, где они прятались.

Жителям Никольского района грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.