В России «подкидышам» будут платить пенсии

С 1 января 2018 года дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере, что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца — 10 068,53 рубля.

До настоящего времени у детей, родители которых неизвестны, отсутствовало право на пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически они никогда не имели ни одного из родителей.

«К числу получателей относятся дети, которым свидетельство о рождении выдано на основании заявления медицинской организации о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей удостоверяющего ее личность документа, или в которую обратилась мать после родов.

Также заявление о рождении найденного (подкинутого) ребенка в органы ЗАГС могут подать другие учреждения — органы внутренних дел, опеки и попечительства, медицинские и воспитательные организации или организации социального обслуживания», — сообщает группа по взаимодействию со СМИ регионального ГУ-Отделения Пенсионного Фонда России.

Эта пенсия будет выплачиваться до достижения 18-летнего возраста, а также после этого в случае, если ребенок обучается по очной форме по основным образовательным программам в организациях до конца обучения, но не дольше, чем до достижения им 23 лет. В случае усыновления выплаты прекратят.

Назначение социальной пенсии будет осуществляться на основании заявления, которое можно подать в клиентскую службу Управления ПФР по месту жительства, либо в МФЦ, либо в электронном виде через Личный кабинет гражданина сайта ПФР или через Единый портал госуслуг, говорится в сообщении.