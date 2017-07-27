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Белозерцев поручил ввести в севооборот 50 тыс. гектаров земли

27 июля в 15:10 188 просмотров

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Беозерцева в севооборот дополнительно вводится 50 тысяч гектаров неиспользуемых земель.

«Губернатором поставлена задача ввести в 2017 году в севооборот 50 тысяч гектаров земли. Уже введено 42,6 тысяч гектаров, что выше уровня прошлого года на 5 тыс. га. Судя по этим темпам, поставленная задача может быть перевыполнена», — доложил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Всего в 2017 году аграриям региона предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур на площади 721,9 тыс. гектаров, подсолнечника — 271,9 тыс. гектаров, сахарной свеклы — 60,3 тыс. гектаров, картофеля — 31,9 тыс. гектаров, овощей — 6,9 тыс. гектаров.

«Предстоит также обеспечить как минимум полуторагодовой запас кормов для скота, региональный минсельхоз ведет мониторинг по каждому конкретному сельскохозяйственному предприятию области», — констатировал Андрей Бурлаков.

В регионе планируется произвести не менее 2,3 млн. тонн зерна, 2,0 млн. тонн сахарной свеклы, 390,0 тыс. тонн подсолнечника, 469,7 тыс. тонн картофеля, 179,7 тыс. тонн овощей, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/07/27/15410858

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