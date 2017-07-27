В Пензенской области уборка урожая из-за погоды начнется с опозданием

По словам главы министерства, в 2017 году в Пензенской области предстоит убрать 1 млн 379 тыс. гектаров различных культур — на 2,7% больше уровня прошлого года.

«В структуре убираемых культур произошли определенные изменения, увеличилась площадь озимых к уборке на 8 тыс. гектаров, мы совместно со специалистами федеральных служб проехали практически все районы, посмотрели на их состояние. На сегодняшний день потенциал урожая озимых культур — выше уровня прошлого года, в этом году надеемся, что соберем на 5% больше. По озимым культурам мы ожидаем, что уборка начнется не ранее 3 августа, нужно еще 5−7 дней для того, чтобы они полностью созрели, мы фактически уходим на 14−15 дней с опозданием по сравнению с прошлым годом», — сообщил он.

Андрей Бурлаков отметил, что во всех регионах ПФО уборочная кампания стартует с опозданием.

«Фактически уборка началась только на юге, в Саратовской области, и тоже идет с существенным опозданием. Такие у нас природные факторы. Погодные условия в юго-западных районах положили хлеба, и на некоторых участках имеются 30% полеглости и выше. Поэтому хозяйства понимают, что будет сложно», — пояснил он.

По яровым зерновым культурам ситуация — аналогичная, добавил он.

«Площадь — примерно 411 тыс. гектаров, на уровне прошлого года. В структуре этих культур тоже произошли определенные изменения в связи с тем, что востребованы зернобобовые культуры — увеличена площадь, востребована кукуруза на зерно — на 12 тыс. гектаров увеличена площадь, по гречихе — на 6 тысяч. Яровые и колосовые культуры выглядят лучше, чем в прошлом году, примерно +10−15% урожайности мы видим на полях. Единственная объективная сложность связана с погодными условиями. Мы рассчитываем, что ситуация выправится, но сроки уборки пока обсуждать рано. В целом, по прогнозам, уборка яровых зерновых культур начнется не раньше 15 августа, может, даже 17−18 числа, то есть с задержкой примерно на две недели», — сказал Андрей Бурлаков.

Уборка технических культур также в этом году начнется позже. В целом, планируется собрать урожай с 415 тыс. гектаров — площадь посевов увеличилась на 41 тыс. гектаров с прошлого года.

«В основном, увеличился объем масличных культур. Состояние посевов пока удовлетворительное, но говорить об урожае сои рано. С агрономической точки зрения на посевах сделано все необходимое. Состояние посевов подсолнечника — хорошее, но тоже отставание. Сроки уборки — не раньше начала октября. Сахарная свекла выглядит хорошо, от вредителей обрабатывается, прогноз по этой культуре — позитивный», — сказал министр.

Он сообщил о том, что валовый сбор зерновых культур прогнозируется в объеме 2 млн 300 тыс. тонн или более.

«По сахарной свекле мы ожидаем получить 2 млн тонн, но если никаких природных катаклизмов не произойдет, ожидаем, что урожай будет выше — где-то 2,2−2,3 млн. Бековский и Каменский сахзаводы заканчивают реконструкцию, к 15 августа будут готовы к приемке. Но реальный срок приемки, скорее всего, будет не ранее 2−3 сентября. Мощность переработки увеличена до 20 тыс. тонн в сутки. По подсолнечнику мы ожидаем 390 тыс. тонн — чуть выше уровня прошлого года. По картофелю и овощам — на уровне прошлого года», — сказал Андрей Бурлаков.

Также врио зампреда областного правительства отметил, что в настоящее время активно ведется работа по заготовке кормов.

«Мы до 10 июля отставали от уровня прошлого года из-за погодных условий. Сейчас мы уже обгоняем уровень прошлого года по темпам заготовки кормов. Ожидаем, что, минимум, полуторагодовой запас кормов в этом году будет обеспечен», — сообщил глава министерства.

В ходе выступления Андрей Бурлаков также рассказал о том, как в 2017 году осуществляется ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель.

«Иваном Александровичем [Белозерцевым] была обозначена цель ввести 50 тыс. гектаров, на сегодняшний день мы ввели 42,6 тыс. гектаров — больше, чем в прошлом году. Мы рассчитываем, что планка будет даже перевыполнена. Вводятся земли в Пензенском районе, Нижнеломовском, Белинском, Колышлейском», — пояснил он.