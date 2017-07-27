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В Пензе обсудили эскизы пешеходного прохода на Белинского, 8

27 июля в 16:27 334 просмотра
, в котором принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев.

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В Пензе 27 июля прошло заседание рабочей группы Градостроительного совета, в котором принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев.

В ходе заседания участники рассмотрели эскизы организации пешеходного прохода на улице Белинского, 8. Они предусматривают демонтаж хозяйственных строений на этом участке, реконструкцию здания дома № 8 на улице Белинского, а также комплексное благоустройство территории квартала: Кирова, Лермонтова, Советская и Карла Маркса.

«Нужно предусмотреть места для стоянок на стадии проектирования. Это позволит в значительной степени избежать многих проблем при благоустройстве дворовых и внутриквартальных территорий», — отметил Виктор Кувайцев.

Кроме того, на мероприятии обсуждали проектные предложения очистных сооружений в рамках реконструкции набережной Суры и застройки микрорайона по улице Побочинской, сообщают в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/gradsovet_27_iyulya/

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