В Пензе обсудили эскизы пешеходного прохода на Белинского, 8

В ходе заседания участники рассмотрели эскизы организации пешеходного прохода на улице Белинского, 8. Они предусматривают демонтаж хозяйственных строений на этом участке, реконструкцию здания дома № 8 на улице Белинского, а также комплексное благоустройство территории квартала: Кирова, Лермонтова, Советская и Карла Маркса.

«Нужно предусмотреть места для стоянок на стадии проектирования. Это позволит в значительной степени избежать многих проблем при благоустройстве дворовых и внутриквартальных территорий», — отметил Виктор Кувайцев.

Кроме того, на мероприятии обсуждали проектные предложения очистных сооружений в рамках реконструкции набережной Суры и застройки микрорайона по улице Побочинской, сообщают в пресс-службе мэрии.