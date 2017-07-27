В Пензе прокуратура требует убрать свалки на Сурском водохранилище

Прокуратурой Пензенского района принимаются меры по ликвидации свалок на побережье Сурского водохранилища.

В ходе проведенной сотрудниками прокуратуры проверки, были выявлены многочисленные свалки на берегу Сурского водохранилища со стороны Золотаревки. Образовавшиеся стихийные свалки могут повлечь лесные пожары.

" ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество», выполняющее надзор на этом участке, не исполняет должным образом обязанность по ликвидации свалки", — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Для устранения нарушений директору ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» внесли представление. Устранение нарушений находится под контролем прокуратуры Пензенского района.