Вам будет интересно
Наши новости
Экс-ректор ПензГТУ Василий Моисеев получил 5 лет
В Пензенской области уборка урожая из-за погоды начнется с опозданием
Леонид Левин с рабочим визитом посетил Земетчинский район
«Ростелеком» вводит бесплатный тариф в сельских точках Wi-Fi
На приеме у депутата Госдумы Сергея Есякова говорили об охоте и свалках
На полигоне «Пензаэнерго» открылась специализированная выставка оборудования, средств защиты и спецтехники
На Сабантуе абоненты МегаФона прокачали 90 Гб интернет-трафика
Гендиректор «Термодома» получил благодарственное письмо от президента Татарстана
Беларусские делегаты обсудили с пензенским правительством защиту госграниц
Белозерцев поздравил сотрудников органов следствия РФ с профессиональным праздником

Леонид Левин с рабочим визитом посетил Вадинский район

27 июля в 17:10 152 просмотра
, информационным технологиям и связи Леонид Левин посетил Вадинский район.

" data-title="Леонид Левин с рабочим визитом посетил Вадинский район — Пенза-пресс, рунет за день">

В ходе рабочего визита в Пензенскую область председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин посетил Вадинский район.

В рамках поездки Леонид Левин провел совещание с главой Вадинского района Михаилом Буслаевым, на котором состоялось обсуждение вопросов социально-экономической поддержки Вадинска, развития инфраструктуры и закрепления молодых специалистов на селе.

В тот же день в районном доме культуры состоялась встреча депутата с местными жителями. Леонид Левин рассказал о законопроектах, принятых Государственной Думой в весеннюю сессию, и поведал о законотворческих планах на осень. Отдельное внимание депутат уделил результатам работы по обращениям граждан. Финалом встречи стало вручение Леонидом Левиным благодарности Государственной Думы главному редактору газеты «Вадинские вести» за призовое место в федеральном конкурсе «Золотой фонд прессы».

Позже в администрации района депутат провел прием граждан. Вопросы касались вхождения в программу поддержки спортивных и культурных сооружений Вадинска, жилищно-коммунальных проблем, расширения программы поддержки молодых семей на селе, газификации малых населенных пунктов и многих других сфер.

«По всем обращениям жители получили развернутые ответы, при этом значительная часть вопросов была разобрана Леонидом Левиным с главой района на месте», — сообщает общественная приемная депутата Государственной Думы Леонида Левина.

По окончании рабочих встреч депутат посетил Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь, где он особенное внимание уделил историко-этнографической коллекции монастырского музея, в которой представлены уникальные экспонаты.

Фотография: Фото предоставлено общественной приемной Депутата Государственной Думы Леонида Левина

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics