Леонид Левин с рабочим визитом посетил Вадинский район

В ходе рабочего визита в Пензенскую область председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин посетил Вадинский район.

В рамках поездки Леонид Левин провел совещание с главой Вадинского района Михаилом Буслаевым, на котором состоялось обсуждение вопросов социально-экономической поддержки Вадинска, развития инфраструктуры и закрепления молодых специалистов на селе.

В тот же день в районном доме культуры состоялась встреча депутата с местными жителями. Леонид Левин рассказал о законопроектах, принятых Государственной Думой в весеннюю сессию, и поведал о законотворческих планах на осень. Отдельное внимание депутат уделил результатам работы по обращениям граждан. Финалом встречи стало вручение Леонидом Левиным благодарности Государственной Думы главному редактору газеты «Вадинские вести» за призовое место в федеральном конкурсе «Золотой фонд прессы».

Позже в администрации района депутат провел прием граждан. Вопросы касались вхождения в программу поддержки спортивных и культурных сооружений Вадинска, жилищно-коммунальных проблем, расширения программы поддержки молодых семей на селе, газификации малых населенных пунктов и многих других сфер.

«По всем обращениям жители получили развернутые ответы, при этом значительная часть вопросов была разобрана Леонидом Левиным с главой района на месте», — сообщает общественная приемная депутата Государственной Думы Леонида Левина.

По окончании рабочих встреч депутат посетил Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь, где он особенное внимание уделил историко-этнографической коллекции монастырского музея, в которой представлены уникальные экспонаты.