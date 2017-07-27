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В августе возобновят авиарейсы из Пензы в Казань, Н. Новгород и Ижевск

27 июля в 17:01 282 просмотра
, Казань, Нижний Новгород и обратно.

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В августе будут возобновлены субсидируемые авиаперевозки из Пензы в Ижевск, Казань, Нижний Новгород и обратно.

Информация об этом появилась на сайте Росавиации.

Согласно опубликованному перечню субсидируемых маршрутов на 2017 год, из Пензы в Казань и обратно будет летать самолет L-410 авиакомпании «Оренбуржье» ((ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»), еженедельно будет совершаться по пять рейсов, с начала августа и до 31 декабря 2017 года. Субсидирование будет осуществлять авиаперевозчик.

Из Пензы в Ижевск или Нижний Новгород можно будет улететь в тот же период на самолетах L-410 оренбуржской авиакомпании два и три раза в неделю соответственно. Авиаперевозки будут финансироваться из бюджетов регионов.

Полеты из Пензы в Казань, Ижевск и Нижний Новгород были приостановлены с 5 июня. Ранее их выполняла компания «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп»).


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