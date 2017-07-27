Ильин резко выразился по поводу приватизации МКП «Теплоснабжение» компанией «Т Пюс»

По словам вице-мэра, приватизация идет в рамках разработанной дорожной карты. Однако есть небольшое отставание по срокам, которое связано с экономическими особенностями проведения аудита.



«Мы планировали это сделать по итогам трех кварталов 2016 года, но аудиторы пояснили, что, по законодательству, это можно сделать только по итогам сдачи годового отчета, то есть после 31 марта. Мы сейчас — в процессе выпуска постановления о составе приватизированного имущества, а потом уже начнется оформление устава, изменение вида юридического лица и так далее», — рассказал Юрий Ильин.

Предполагается, что муниципальное предприятие приватизирует ПАО «Т Плюс».

«Единственное, чего я боюсь, так только того, что все окажется в руках одного монополиста. Город потеряет рычаги влияния. Тарифы вырастут неимоверно, потому что ремонтировать сети надо, и делать это возможно только за счет инвестиционной программы. А деньги на нее — с нас, потребителей», — отметил в ходе эфира главный редактор радио «Эхо Пензы» Семен Вахштайн.

«Тариф — это один из тех немногих рычагов, которые еще останутся. Инвестиционные программы должны укладываться в предельные уровни тарифов. Сверх этого предельного уровня его устанавливать нельзя, как бы кто ни старался.

Другой вопрос, я говорил и буду говорить, что когда это окажется в руках «Т плюс», ситуация с теплоснабжением в городе будет гораздо хуже, нежели сейчас, когда мы имеем муниципальное предприятие. Когда будет один хозяин, к сожалению, мы поймем и увидим все прелести этой ситуации, потому что процессы оптимизации будут запущены, и ни к чему хорошему они не приведут», — отметил вице-мэр.

По его словам, единственный выход из ситуации — грамотно вести переговоры с руководством предприятия.

«Потому что какие-либо мероприятия в частной организации мы провести не сможем, к сожалению. Мы пережили не одну волну оптимизации самого «Т Плюс» и тех организаций, которые обслуживают магистральные сети. Та ситуация, которая у нас сложилась со сроками устранения прорывов после гидравлических испытаний, с устранением утечек в зимний период, говорит о том, что время ликвидации увеличилось критично.

Как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, но этот процесс производится потому, что организация коммерческая. У них есть направление деятельности, на которое им необходимо тратить деньги. Именно поэтому я экстраполирую те вещи, которые были сделаны в отношении магистральных сетей, на те сети города, которые принадлежали МКП. Их нахождение конкретно в этих руках не приведет ни к чему хорошему», — высказал свое мнение Юрий Ильин.

Напомним, в начале июля стало известно, что при обысках в «дочке» «Реновы» Виктора Вексельберга, энергетической компании «Т Плюс», следователи установили цепочку по обналичиванию денег, которые шли на взятки крупным чиновникам. Участники схемы якобы были допрошены и не исключают участия в ней, пишет legal.report со ссылкой на источник в СКР. Осенью прошлого года по делу о даче взяток руководству Республики Коми на сумму в 1 млрд рублей были задержаны и помещены под стражу гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик.