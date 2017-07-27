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В Пензе изменится схема движения троллейбуса № 7

27 июля в 17:30 206 просмотров

В Пензе в связи с проведением ремонтных работ изменится схема движения троллейбусного маршрута № 7.

Ремонт запланирован с 31 июля по 20 августа. Земляные работы проведут на путепроводе, соединияющем проспект Строителей и улицу 8 Марта.

Так, с 31 июля по 10 августа движение троллейбусов будет направлено с улицы Суворова по улицам: Карпинского — проспект Победы — Пестеля — Рахманинова — Стасова — проспект Строителей и далее по маршруту.

«С 10 августа до 20 августа движение троллейбусов будет направлено с проспекта Строителей по улицам: Стасова — Рахманинова — Тернопольская — проспект Победы — Карпинского — Суворова и далее по маршруту», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/

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