В Пензе изменится схема движения троллейбуса № 7

В Пензе в связи с проведением ремонтных работ изменится схема движения троллейбусного маршрута № 7.

Ремонт запланирован с 31 июля по 20 августа. Земляные работы проведут на путепроводе, соединияющем проспект Строителей и улицу 8 Марта.

Так, с 31 июля по 10 августа движение троллейбусов будет направлено с улицы Суворова по улицам: Карпинского — проспект Победы — Пестеля — Рахманинова — Стасова — проспект Строителей и далее по маршруту.

«С 10 августа до 20 августа движение троллейбусов будет направлено с проспекта Строителей по улицам: Стасова — Рахманинова — Тернопольская — проспект Победы — Карпинского — Суворова и далее по маршруту», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.