В Сердобском районе проверили качество новой дороги (видео)

В Пензенской области закончили ремонт дороги в селе Карповка Сердобского района. Рабочим пришлось восстанавливать магистраль практически с нуля. Качество ремонта оценили сотрудники сельской администрации.

До ремонта дорога в селе Карповка Сердобского района выглядела, мягко говоря, неудовлетворительно. Однако теперь участок трассы, длиной около двух километров, вновь радует глаз. На ремонт сельской магистрали потребовалось три месяца и около 26 миллионов рублей.

«Я за дорогу очень благодарна. Даже село красивее выглядит возле этой дороги. Очень приятно», — сказала председатель совета ветеранов с. Карповка Александра Балакина.

К ремонту разбитой дороги приступили в начале мая. Средства на ремонт поступили из федеральной программы «Неприсоединенные села». По словам представителей подрядной организации, дорогу пришлось прокладывать практически с нуля.

«Эта дорога — новое строительство. Мы полностью делали земляное полотно согласно проекту и все подстилающие слои: песок, щебень и двухслойное асфальтобетонное покрытие», — пояснил заместитель директора ООО «Лидер» Вадим Астафьев.

Новая дорога имеет четвертую категорию интенсивности автомобильного движения. В сутки по ней проезжает от 200 до 2000 автомобилей. Чтобы максимально укрепить дорожное полотно, рабочие использовали асфальт, который на 50% состоит из щебня и меньше всего подвержен износу. С появлением дороги в селе появится автобусное сообщение.

«Теперь автобус будет заходить сюда. Определим, где будет остановка. Также у нас ходит школьный автобус. Каждый день мы возим учеников 10−11 классов в село Рощино — там 11-летнее образование», — рассказал глава администрации Сокольского сельсовета Сердобского района Валерий Карманов.

На новый асфальт нанесли и разметку, отсыпали обочину щебнем, установили дорожные знаки и поменяли двадцать водопропускных труб. Качество ремонта помимо местных жителей оценила и комиссия, изучив результаты лабораторных исследований, сообщает телеканал «Экспресс».