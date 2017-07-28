В России к Новому году кофе может значительно подорожать

К концу 2017 года кофе в России может подорожать приблизительно на 20%.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, это может быть связано с подорожанием продукта у зарубежных поставщиков.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), стоимость кофе у поставщиков выросла на 21,7% с начала текущего года по май относительно аналогичного периода в 2016 году. Эта информация содержится в ежемесячном обзоре Минсельхоза «О текущей ситуации в агропромышленном комплексе…». В министерстве также отметили, что физические объемы импорта кофе увеличились на 3,6%.

По словам Вадима Зуйкова, повышение цен на кофе будет отложенным.

«Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе — тот продукт, который хранится долгое время и который еще нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим», — пояснил он.