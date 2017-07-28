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Кувайцев поручил устранить провалы на дорогах

28 июля в 10:01 420 просмотров

Глава администрации Пензы рано утром совершил объезд территорий Первомайского района.

Территории осматривались в рамках осуществления контроля реализации программ «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».

«Виктор Кувайцев дал несколько указаний начальнику департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину и заместителю директора МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву, касающихся устранения провалов на улично-дорожной сети и восстановления ливневых решеток и люков канализационных колодцев, тротуарной плитки вокруг световых опор и выпавших элементов бордюрного ограждения дорожного полотна», — сообщает пресс-служба администрации города.

Градоначальник поручил вице-мэру Юрию Ильину и главе Первомайского района Лидии Беляковой благоустроить участок, прилегающий к технопарку «Рамеев» на улице Центральной.

Также проверяющие посетили двор жилых домов № 160,164 по улице Терновского, который вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». Участники объезда осмотрели состояние территории, а также побеседовали с рабочими.

«Необходимо осуществлять постоянный контроль за ходом работ по благоустройству двора, чтобы все было выполнено в соответствие с проектом, который утвержден жителями», — отметил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_utrenniy_obezd_territoriy_/

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