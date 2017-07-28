Минниханов поблагодарил Белозерцева за проведеннный на высоком уровне Сабантуй

Напомним, праздник прошел 22 июля в татарском селе Средняя Елюзань, ИА «Пенза-Пресс» вело онлайн-трансляцию с мероприятия.

«Уважаемый Иван Александрович! Прошу принять мою искреннюю благодарность за прекрасную организацию Всероссийского сельского Сабантуя-2017 и гостеприимство, оказанное делегации Татарстана. Этот праздник стал еще одним убедительным подтверждением того, что дружба между всеми народами страны — наше главное богатство и важнейшее условие процветания России», — отметил он.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что особо признателен за внимание к вопросам сохранения и развития национальной культуры и духовных традиций татар, проживающих в Пензенской области.

«Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным. От имени всех татарстанцев желаю вам и всем жителям Пензенской области благополучия и успехов во всех начинаниях», - добавил президент республики.

Он пригласил главу Пензенской области в Татарстан с ответным визитом, сообщают в пресс-центре облправительства.