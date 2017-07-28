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В Пензе маршруты № 149 и № 130 изменят схему движения

28 июля в 10:25 712 просмотров

Пензенцев предупреждают об изменении схемы движения двух маршрутов общественного транспорта.

По информации регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики, с 1 августа перекроют движение транспорта по улице Сухумской в Пензе до ул. Радужная села Засечное в связи с проведением капитального ремонта дороги.

Заезд и выезд из Спутника маршрутами № 130 и № 149 будет осуществляться по улицам Петровская, Мясницкая, Звездная, Светлая.

«На время проведения дорожных работ из схем движения автобусов исключена остановка на ул. Радужная, 13. Дополнительно организованы остановочные пункты на ул. Светлая, 5 и 8», — сообщает пресс-служба министерства.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/2017/07/28/10103877

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