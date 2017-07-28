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Кувайцев поздравил пензенцев с Днем крещения Руси

28 июля в 10:36 220 просмотров

Глава города Виктор Кувайцев поздравил православных пензенцев с Днем крещения Руси.

«Сегодня особенный праздник — День крещения Руси. День, когда православные верующие чтят память Святого равноапостольного великого князя Владимира, избравшего в 988 году в качестве государственной религии православие. Это событие стало ключевым в определении исторического пути России, легло крепким фундаментов в основу развития человеческой личности», — говорится в сообщении.

Виктор Кувайцев отметил, что православная вера объединяет миллионы людей, укрепляет национальное сознание и личное начало в человеке.

«От всего сердца позвольте пожелать вам, дорогие жители города Пензы, крепкого здоровья, семейного счастья, любви и гармонии, радости, спокойствия и чистоты души», — пожелал он.


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