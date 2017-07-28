Кувайцев поздравил пензенцев с Днем крещения Руси

«Сегодня особенный праздник — День крещения Руси. День, когда православные верующие чтят память Святого равноапостольного великого князя Владимира, избравшего в 988 году в качестве государственной религии православие. Это событие стало ключевым в определении исторического пути России, легло крепким фундаментов в основу развития человеческой личности», — говорится в сообщении.

Виктор Кувайцев отметил, что православная вера объединяет миллионы людей, укрепляет национальное сознание и личное начало в человеке.

«От всего сердца позвольте пожелать вам, дорогие жители города Пензы, крепкого здоровья, семейного счастья, любви и гармонии, радости, спокойствия и чистоты души», — пожелал он.