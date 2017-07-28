За полгода «Россельхозбанк» выдал около 75 млрд рублей розничных кредитов

В первом полугодии «Россельхозбанк» выдал частным клиентам кредитов на сумму порядка 75 млрд рублей. Из них 43,9 млрд рублей приходится на потребительские займы, 24,6 млрд рублей — ипотечное кредитование. По состоянию на 1 июля 2017 года розничный кредитный портфель банка достиг 335,4 млрд рублей.

«Россельхозбанк» является одним из ключевых игроков на российском рынке розничного кредитования. Они входит в топ-3 крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля.

Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов для разных категорий физических лиц, в том числе разрабатывая специальные программы для «зарплатных» клиентов, пенсионеров, садоводов, военнослужащих, работников бюджетной сферы, а также клиентов, желающих рефинансировать потребительские кредиты, полученные в других банках.