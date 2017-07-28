За полгода «Россельхозбанк» выдал около 75 млрд рублей розничных кредитов

«Россельхозбанк» является одним из ключевых игроков на российском рынке розничного кредитования. Они входит в топ-3 крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля.
Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов для разных категорий физических лиц, в том числе разрабатывая специальные программы для «зарплатных» клиентов, пенсионеров, садоводов, военнослужащих, работников бюджетной сферы, а также клиентов, желающих рефинансировать потребительские кредиты, полученные в других банках.