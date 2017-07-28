В Заре «Ростелеком» приступил к работам по увеличению емкости оптической сети

На территории микрорайона Заря построены многоквартирные дома для участников программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Сейчас строительство сети широкополосного доступа в интернет ведется в двух новостройках по улице Новоселов, готовящихся к сдаче. Благодаря проекту оператора будущие жители смогут подключить современные услуги и сервисы на сверхвысоких скоростях. Всего в микрорайоне оптикой «Ростелекома» охвачено 18 многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию.

Современная технология, применяемая при создании сетевой инфраструктуры связи, позволяет подключить по одному кабелю полный спектр телекоммуникационных услуг компании — высокоскоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение и домашний телефон. Абонентам доступна для подключения линейка пакетных предложений с возможностью аренды ТВ-приставки и роутера или покупки оборудования в рассрочку на несколько месяцев.

Кроме того, до 30 сентября 2017 года новые абоненты могут воспользоваться специальным предложением «Легкая цена» и подключить две услуги практически по цене одной.

«Заря» — это развивающийся микрорайон Пензы. «Ростелеком» построил на его территории современную оптическую сеть, в результате клиенты получили надежный интернет и возможность смотреть цифровое телевидение, а также пользоваться сервисами «Видеопрокат», «Управление просмотром», «Мультирум». Мы уже сейчас готовы принимать заявления на подключение услуг связи от будущих жителей новых домов и надеемся, что наши телеком возможности будут в полной мере соответствовать ожиданиям клиентов", — отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев.

Проект по организации высокоскоростной сети передачи данных до Зари стартовал в 2015 году. Он включал прокладку волоконно-оптической линии связи протяженностью 3,5 километра от распределительной муфты рядом с федеральной трассой М-5 «Урал» и строительство кабельной канализации длиной 2, 2 километра.