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На региональные выборы в ЗакСобр ЕР выдвинула 1265 кандидатов

28 июля в 11:22 208 просмотров
, которые состоятся 10 сентября, «Единая Россия» выдвинула 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов, также, в Якутске изберут главу города. Первая конференция состоялась 21 июня 2017 года в Республике Саха (Якутия), завершающая — 24 июля 2017 года в Ярославской области.

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На выборы в Законодательные Собрания регионов, которые состоятся 10 сентября, «Единая Россия» выдвинула 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов, также, в Якутске изберут главу города. Первая конференция состоялась 21 июня 2017 года в Республике Саха (Якутия), завершающая — 24 июля 2017 года в Ярославской области.

«Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования, региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей. Кандидаты провели сотни встреч, участвовали в сходах граждан, имеют опыт участия в дебатах в рамках процедуры предварительного голосования. Однако сейчас начинается горячая пора, активная фаза избирательной кампании, каждому кандидату предстоит много работы, и каждому из них я желаю успехов», — сказал секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

В настоящее время идет процесс подачи документов в региональные и местные избирательные комиссии на выдвижение кандидатов, который завершится 31 июля 2017 года.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица, в том числе — в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента, шести субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты: Краснодарский край, Республика Северная Осетия — Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область, в 11 регионах — в представительные органы административных центров: Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край, и состоятся выборы главы города Якутск.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2017/7/28/edinaya-rossiya-vydvinula-1265-kandidatov-na-regionalnyh-vyborah/

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