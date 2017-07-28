В Сердобске не допустили к выборам 25 кандидатов в депутаты

Накануне стало известно, что в Пензенской области отказали в регистрации 25 кандидатам в органы местного самоуправления от КПРФ. 15 из них баллотировались в депутаты собрания представителей города Сердобска, 10 — в комитет местного самоуправления Сазанского сельсовета Сердобского района, пишет « ФедералПресс ». По всей стране кандидаты от КПРФ не только участвуют в выборах депутатов, но даже выставляют своих кандидатов на губернаторские выборы, почему же такая ситуация сложилась в Пензенской области?

Пензенское отделение КПРФ выдвинуло своих кандидатов на выборы по 210 округам. Кроме выборов в Законодательное Собрание Пензенской области, депутатов выбирают также в Сердобском, Городищенском, Лопатинском, Неверкинском, Шемышейском, Бековском, Кузнецком, Белинском, Каменском, Колышлейском, Нижнеломовском районах. Планировалось, что в Сердобском районе выдвинутся 30 человек, но 25 из них сняли. Поводом для снятия стало нарушение сроков уведомления о выдвижении кандидатов, вместо положенных трех дней, кандидатов выдвинули за два. В партии считают этот срок формальным.

«Очевидно, что нарушение — не существенное и не является основанием для снятия кандидатов. Тем не менее, власть понимает, что наши представители могут выиграть эти выборы, поэтому пошла на такой беспрецедентный шаг — не допустить на выборы 25 кандидатов от КПРФ. Такого нет ни в одной области. Мы проинформировали об этом руководство партии, нашу юридическую службу и представителей Центральной избирательной комиссии», — прокомментировал ситуацию на официальном сайте партии лидер пензенских коммунистов Георгий Камнев.

После детального изучения дела, Геннадий Зюганов, возможно, насторожится и обратит внимание на то, какие странные (или даже страшные) слухи ходят в Сердобске о группе снятых с выборов депутатов, и, в первую очередь, — о бывшем главе города Игоре Гончаруке. Если часть этой информации — правда, то стоит задуматься: это и рейдерские захваты, и контрафактный алкоголь, и крышевание бизнеса, и контроль над всеми муниципальными расходами и похоронным бизнесом. Иногда о Гончаруке говорят как о «крестном отце» Сердобска, который наводит страх на тех, кто пытается встать у него на пути.

Как получилось, что один человек взял под контроль целую группу кандидатов от КПРФ? И знают ли об этом в руководстве партии? Скорее всего, нет, считают политические эксперты. Образ коммуниста вызывает у многих избирателей заслуженное доверие, и если правда то, что в Сердобске группа людей, преследующих свои корыстные цели, решила прикрыться этим образом, как маской, то Георгий Камнев однозначно прав — такого действительно нет ни в одном регионе России.

В перечне кандидатов от КПРФ также фигурирует Андрей Зуев, в 2012 году уже побеждавший на выборах в областной парламент. Правда, в 2013 году его взяли под стражу: политика подозревали в создании ОПГ и вымогательстве, ему вменяли около десяти эпизодов, в том числе причинение тяжкого вреда здоровью, стрельбу и поджоги с целью запугивания. Вместе с Зуевым на скамье подсудимых оказались пять сотрудников его охранного предприятия. Обвиняемые признались в преступлениях, совершенных в период с 2003 по 2005 год, но отвергли причастность к созданию ОПГ.

Суд признал их виновными и освободил в зале суда. Пока шло следствие, истек срок давности. С юридической точки зрения все чисто, и теперь Андрей Зуев вновь претендует на место в пензенском заксобрании — хоть и на втором месте списка региональной группы № 15.

Возможно, технические ошибки, обнаруженные при регистрации этой группы кандидатов и не позволившие им пройти на выборы, уберегли партийное руководство региона от куда более серьезной ошибки — политической, которая в случае победы группы Гончарука стоила бы авторитету коммунистов намного дороже.

Остается надеяться, что Геннадий Зюганов действительно займется этой проблемой и не даст замарать честь своей партии. «ФедералПресс» обещает следить за развитием событий.