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Камни для «Стены скорби» соберут со всей России

28 июля в 11:42 170 просмотров
, в Москве создадут монумент «Стена скорби».

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По поручению президента РФ Владимира Путина, в Москве создадут монумент «Стена скорби».

Активную работу по созданию монумента ведет Фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий».

Монумент возведут в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Автор 30-метровой скульптурной композиции — Георгий Франгулян.

«Согласно проекту, при мощении пространства вокруг монумента «Стена скорби» планируется использовать природный камень из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий: мест массовых расстрелов, территорий расположения бывших лагерей, областей, население которых подверглось принудительной депортации», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

До 1 сентября можно передать природный камень в фонд. Принимаются плоские камни любого цвета, толщиной от пяти до десяти сантиметров, габариты — в пределах 50×50 сантиметров.

Большая часть средств на создание монумента выделено государством, остальное — пожертвования.

Открыть «Стену скорби» планируют в Москве 30 октября 2017 года.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=d25plF3vqms

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