Иван Фирюлин: Мы всегда готовы оказать поддержку развития промышленности

В Пензу на завод «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» приехали депутат Государственной Думы Иван Фирюлин, депутаты Законодательного Собрания Александр Еремкин и Николай Лукьянов, директор радиозавода Олег Ратников, а также глава города Пензы Валерий Савельев.

В актовом зале предприятия состоялась встреча с коллективом завода. Депутаты Александр Еремкин и Николай Лукьянов отчитались о своей депутатской деятельности. Они подчеркнули, что на протяжении всех пяти лет работали одной командой. Более 80% обращений, поступивших к ним, решены положительно. Депутаты рассказали о социально- экономическом развитии области, о том, что промышленность региона в последние годы набирает обороты. Сегодня в области — более трех тысяч промышленных предприятий, работающих устойчиво. Ими создается около 25% валового регионального продукта, на них работает свыше 90 тысяч человек — это почти 23% от занятых в экономике.

«Именно вы, производственники, обеспечиваете 50% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. И мы гордимся тем, что у нас в Пензе есть такое высокотехнологичное производство, которое постоянно развивается. На сегодняшний день завод является одним из крупнейших производителей бытовой техники под собственными торговыми марками. Мы знаем, что сегодня на предприятии работает более двух тысяч человек. Радует, что за последние годы увеличилась не только линейка продукции, которую вы выпускаете, но и выросла зарплата сотрудников», — сказал Александр Еремкин.

Слова благодарности в адрес коллектива предприятия высказал и депутат Государственной Думы Иван Фирюлин.

«Вы сохранили потенциал завода в самые сложные для промышленности времена. Здесь работают настоящие патриоты предприятия, которые не позволили распродать его по частям, как случилось со многими другими производственными структурами. Вот уже более 15 лет «ППО ЭВТ им. В. А.Ревунова» — лауреат программы «100 лучших товаров России». За этим стоит большой труд коллектива производственного объединения и его руководства. Уверен, что эту планку вы никогда не опустите», — отметил он.

Также Иван Фирюлин рассказал производственникам о том, что делается на федеральном уровне в поддержку промышленности, и обратил особое внимание на то, что сегодня руководство Государственной Думы очень внимательно прислушивается к регионам, к тем законодательным инициативам, которые поступают с мест.

«Если нужна поддержка на федеральном уровне в вопросах, касающихся развития промышленности, то мы, депутаты, всегда готовы пойти вам навстречу», — заверил Иван Фирюлин.

Итог встречи подвел глава Пензы Валерий Савельев. Он сказал, что те хорошие изменения, которые происходят в городе — ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, — осуществляются при поддержке федерального центра. А она будет только при условии нашей эффективной работы и стабильной общественно-политической ситуации.

После встречи с коллективом предприятия гости посетили производственные цеха и осмотрели новую продукцию, которая пользуется наибольшим спросом у населения.