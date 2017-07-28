В Колышлейском районе сгорел грузовик

На портале «Пикабу» пользователь под ником Kokonoe разместил фотографию «ЗИЛа», охваченного огнем.

«Ехал сегодня утром по трассе и увидел это чудо, фото было сделано на ходу. Рядом сидит водитель с очень грустным лицом», — подписал он пост.

В комментариях к фото пользователи принялись активно шутить над «огненной машиной», кто-то назвал автомобиль «призрачным мусорщиком».

«Словно адская колесница, перевозящая души грешников», — написал пользователь Fraxie.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, машина загорелась на 39 километре дороги «Пенза-Сердобск».

Причины происшествия устанавливаются.