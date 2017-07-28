В Пензе разыскивают мошенницу

Жительница Пензы обратилась в полицию.

«В квартиру на улице Одесской позвонила неизвестная женщина, которая представилась соседкой, и под предлогом одолжить деньги на лекарства завладела 12000 рублей», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские сообщают приметы разыскиваемой: на вид ей — 55−60 лет, рост — 160−165 см, имеет плотное телосложение, темные волосы, собраные в пучок. Была одета в светлое платье с рукавами, на ногах — светлые босоножки.