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В Пензе разыскивают мошенницу

28 июля в 14:52 382 просмотра

74-летнюю пензячку обвела вокруг пальца незнакомка.

Жительница Пензы обратилась в полицию.

«В квартиру на улице Одесской позвонила неизвестная женщина, которая представилась соседкой, и под предлогом одолжить деньги на лекарства завладела 12000 рублей», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские сообщают приметы разыскиваемой: на вид ей — 55−60 лет, рост — 160−165 см, имеет плотное телосложение, темные волосы, собраные в пучок. Была одета в светлое платье с рукавами, на ногах — светлые босоножки.


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