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Пензячка получила титул «Мисс профессионализм» на конкурсе УФСИН

28 июля в 15:14 282 просмотра
«Мисс УИС-2017» завоевала титул «Мисс профессионализм».

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Сотрудница исправительной колонии № 8 города Пензы Юлия Герасина на втором этапе конкурса «Мисс УИС-2017» завоевала титул «Мисс профессионализм».

Конкурс проходил в Нижнем Новгороде. За звание самой обаятельной, привлекательной и профессиональной боролись 14 участниц из ПФО.

«Девушки сдавали зачеты по строевой подготовке, стрельбе из боевого оружия, проходили тестирование на знание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы. Соревновались в плавании, бежали кросс, выполняли статистическое упражнение «Планка», демонстрировали навыки боевых приемов борьбы», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.

Кроме того, на конкурсе был и творческий этап.

Победительницей «Мисс УИС» стала представительница УФСИН России по Саратовской области Анна Трифонова.

Фотография: http://58.xn--h1akkl.xn--p1ai/news/detail.php?ELEMENT_ID=333559

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