Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.

В августе-сентябре Дмитрий Медведев посетит Крым, Удмуртию и Пензенскую область. Об этом стало известно в ходе форума «Городская среда» в Краснодаре.