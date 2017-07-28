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Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область

28 июля в 16:09 322 просмотра

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ближайшие месяцы намерен посетить Пензенскую область.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.

В августе-сентябре Дмитрий Медведев посетит Крым, Удмуртию и Пензенскую область. Об этом стало известно в ходе форума «Городская среда» в Краснодаре.

Фотография: http://government.ru/press/

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