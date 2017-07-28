Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.
В августе-сентябре Дмитрий Медведев посетит Крым, Удмуртию и Пензенскую область. Об этом стало известно в ходе форума «Городская среда» в Краснодаре.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ближайшие месяцы намерен посетить Пензенскую область.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.
В августе-сентябре Дмитрий Медведев посетит Крым, Удмуртию и Пензенскую область. Об этом стало известно в ходе форума «Городская среда» в Краснодаре.