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Белозерцев занял 33 строчку рейтинга глав регионов по теме «ЖКХ»

28 июля в 16:27 192 просмотра
«ЖКХ» занял 33 место.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в июньском медиарейтинге глав регионов по теме «ЖКХ» занял 33 место.

Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 975,6.

Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 25 143,2), в аутсайдерах — глава Владимирской области Светлана Орлова (595,6).


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