Белозерцев занял 33 строчку рейтинга глав регионов по теме «ЖКХ»

Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 975,6.
Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 25 143,2), в аутсайдерах — глава Владимирской области Светлана Орлова (595,6).
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в июньском медиарейтинге глав регионов по теме «ЖКХ» занял 33 место.
Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 975,6.
Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 25 143,2), в аутсайдерах — глава Владимирской области Светлана Орлова (595,6).